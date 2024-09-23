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Костюк зберегла статус першої ракетки України, Стародубцева оновила особистий рекорд

Фото: Марта Костюк прагне завершити рік у першій двадцятці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк втрималася в топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), а її співвітчизниця Юлія Стародубцева продовжила прогрес на шляху до першої сотні класифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

22-річна тенісистка залишилася національною лідеркою у тенісі, зберігши 18-му позицію в списку найсильніших. До свого активу вона записала 2493 залікових балів.

Після Костюк інші українки покращили становище. Навіть Еліна Світоліна, яка достроково завершила сезон і лягла на операційний стіл, піднялася на 27-ме місце. Далі розташувалися Даяна Ястремська (35-та позиція), Ангеліна Калініна (48-ма) та Леся Цуренко (88-ма).

Стародубцева піднялася на 115-те місце в рейтингу WTA та оновила особистий рекорд. Упродовж тижня вона пішла вгору на три позиції. Тим часом Дарія Снігур опинилася на 124-й позиції, а Катаріна Завацька втратила дві й тепер іде на 174-й сходинці.

Мінімальні зміни відбулися в топ-10 класифікації. Полька Іга Свьонтек залишилася першою ракеткою світу, а Аріна Сабаленко з Білорусі та американка Джессіка Пегула можуть лише марити лідерством. Повернулася до першої десятки чеська тенісистка Барбора Крейчікова.

 

До слова, раніше Костюк програла в 1/4 фіналу Korea Open росіянці Шнайдер.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна Ястремська