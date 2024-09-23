Костюк зберегла статус першої ракетки України, Стародубцева оновила особистий рекорд

22-річна тенісистка залишилася національною лідеркою у тенісі, зберігши 18-му позицію в списку найсильніших. До свого активу вона записала 2493 залікових балів.

Після Костюк інші українки покращили становище. Навіть Еліна Світоліна, яка достроково завершила сезон і лягла на операційний стіл, піднялася на 27-ме місце. Далі розташувалися Даяна Ястремська (35-та позиція), Ангеліна Калініна (48-ма) та Леся Цуренко (88-ма).

Стародубцева піднялася на 115-те місце в рейтингу WTA та оновила особистий рекорд. Упродовж тижня вона пішла вгору на три позиції. Тим часом Дарія Снігур опинилася на 124-й позиції, а Катаріна Завацька втратила дві й тепер іде на 174-й сходинці.

Мінімальні зміни відбулися в топ-10 класифікації. Полька Іга Свьонтек залишилася першою ракеткою світу, а Аріна Сабаленко з Білорусі та американка Джессіка Пегула можуть лише марити лідерством. Повернулася до першої десятки чеська тенісистка Барбора Крейчікова.