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"Це давня проблема". Світоліна звернулася до вболівальників з лікарняної палати

Середа 18 вересня 2024 12:54
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"Це давня проблема". Світоліна звернулася до вболівальників з лікарняної палати Фото: Еліна Світоліна лягла під скальпель хірурга (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Найтитулованіша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна перенесла операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

Екс-третя ракетка світу поділилася сумними подробицями з уболівальниками через соцмережі. Вона додала кілька світлин зі шпиталю.

"На жаль, мій сезон 2024 року тепер в історії, оскільки сьогодні мені зробили операцію на нозі, щоб виправити давню проблему, з якою я намагалася впоратися протягом цього року", – написала Світоліна.

&quot;Це давня проблема&quot;. Світоліна звернулася до вболівальників з лікарняної палати

Фото: Еліна Світоліна у лікарняній палаті (instagram.com/elisvitolina)

Тенісистка пояснила, що це та сама проблема, через яку вона достроково завершила сезон у 2023 році. Травма також заважала їй впродовж більшої частини 2024-го.

"Справлятися з нею стало важче, вона все більше і більше впливала на мене, причому не тільки в плані тенісу та тренувань, а й у моєму повсякденному житті", – зізналася Світоліна.

&quot;Це давня проблема&quot;. Світоліна звернулася до вболівальників з лікарняної палати

Фото: Еліну Світоліну підтримує чоловік – Гаель Монфіс (instagram.com/elisvitolina)

Попри все, спортсменка сповнена оптимізму і рішучості. Вона пообіцяла уболівальникам, що повернеться на корт і продовжить виступи на найвищому рівні.

Яким був для Світоліної сезон-2024

Цього року Світоліна зіграла у фіналі турніру WTA 250 в Окленді. На мейджорах – дійшла до чвертьфіналу Вімблдона та до 1/8 фіналу – Australian Open, "Ролан Гарроса" і US Open. Також на стадії 1/8 фіналу вона зупинилась на Олімпіаді у Парижі. На цей момент українка посідає 28-ме місце в рейтингу WTA.

До речі, нещодавно Світоліна відсвяткувала ювілей.

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Теніс Еліна Світоліна
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