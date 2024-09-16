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Костюк залишилася першою ракеткою України, Стародубцева встановила особистий рекорд

Фото: Юлія Стародубцева впродовж року здійснила поступ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк зберегла позиції у топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), а її співвітчизниця Юлія Стародубцева продовжила рух до першої сотні найсильніших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

22-річна спортсменка залишила за собою статус національної лідерки. Вона завоювала 2445 залікових пунктів і йде на 18-й сходинці класифікації.

Костюк серйозно випередила досвідченіших Еліну Світоліну (28-ме місце), Даяну Ястремську (35-те), Ангеліну Калініну (50-те) та Лесю Цуренко (92-ге). Упродовж тижня Калініна піднялася на дві позиції вгору. Натомість Ястремська та Цуренко втратили по одній.

Тим часом у другій сотні рейтингу на 12 позицій вгору злетіла Юлія Стародубцева. Уродженка Каховки обійшла співвітчизницю Дарію Снігур (125-те місце) і розташувалася на найвищій в кар'єрі 118-й сходинці. Натомість Катаріна Завацька оопустилася на 172-гу позицію.

Нагорі рейтингу WTA обійшлося без змін. Полька Іга Свьонтек упевнено залишається лідером класифікації, а конкуренцію їй лише мріють скласти білоруска Аріна Сабаленко та Джессіка Пегула зі США. Американка Даніель Коллінз піднялася на 10-те місце.

 

До слова, раніше Світоліна достроково завершила виступи в сезоні-2024.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна Ястремська