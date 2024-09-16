Костюк осталась первой ракеткой Украины, Стародубцева установила личный рекорд

22-летняя спортсменка оставила за собой статус национального лидера. Она завоевала 2445 зачетных пунктов и идет на 18-й строчке классификации.

Костюк серьезно опередила более опытных Элину Свитолину (28-е место), Даяну Ястремскую (35-е), Ангелину Калинину (50-е) и Лесю Цуренко (92-е). В течение недели Калинина поднялась на две позиции вверх. Зато Ястремская и Цуренко потеряли по одной.

Тем временем во второй сотне рейтинга на 12 позиций вверх взлетела Юлия Стародубцева. Уроженка Каховки обошла соотечественницу Дарью Снигур (125-е место) и расположилась на самой высокой в карьере 118-й строчке. В свою очередь Катарина Завацкая опустилась на 172-ю позицию.

Наверху рейтинга WTA обошлось без изменений. Полячка Ига Свентек уверенно остается лидером классификации, а конкуренцию ей только мечтают составить белоруска Арина Соболенко и Джессика Пегула из США. Американка Даниэль Коллинз поднялась на 10-е место.