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Костюк осталась первой ракеткой Украины, Стародубцева установила личный рекорд

Фото: Юлия Стародубцева на протяжении года совершила продвижение (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк сохранила позиции в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), а ее соотечественница Юлия Стародубцева продолжила движение к первой сотне сильнейших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

22-летняя спортсменка оставила за собой статус национального лидера. Она завоевала 2445 зачетных пунктов и идет на 18-й строчке классификации.

Костюк серьезно опередила более опытных Элину Свитолину (28-е место), Даяну Ястремскую (35-е), Ангелину Калинину (50-е) и Лесю Цуренко (92-е). В течение недели Калинина поднялась на две позиции вверх. Зато Ястремская и Цуренко потеряли по одной.

Тем временем во второй сотне рейтинга на 12 позиций вверх взлетела Юлия Стародубцева. Уроженка Каховки обошла соотечественницу Дарью Снигур (125-е место) и расположилась на самой высокой в карьере 118-й строчке. В свою очередь Катарина Завацкая опустилась на 172-ю позицию.

Наверху рейтинга WTA обошлось без изменений. Полячка Ига Свентек уверенно остается лидером классификации, а конкуренцию ей только мечтают составить белоруска Арина Соболенко и Джессика Пегула из США. Американка Даниэль Коллинз поднялась на 10-е место.

 

К слову, ранее Свитолина досрочно завершила выступления в сезоне-2024.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская