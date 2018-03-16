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Костюк вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

НовостиСпорт    16.03.2018 - 09:14
Фото: Марта Костюк (instagram.com/kostyukmarta)
Фото: Марта Костюк (instagram.com/kostyukmarta)

Украинская теннисистка в тяжелом матче победила Луксику Кумхум

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала волевую победу на турнире ITF в Шэньчжэне, Китай. Об этом сообщает сайт "Большой теннис Украины".

В четвертьфинальном матче 15-летняя киевлянка обыграла вторую ракетку турнира Луксику Кумхум из Таиланда: 1-6, 7-6(4), 6-2.

В полуфинале наша теннисистка сыграет против 19-летней россиянки Анны Калинской, занимающей 173 строчку в мировой классификации. В прошлом сезоне девушки встречались в первом раунде квалификации травяного турнира WTA на Мальорке, в котором победу одержала представительница РФ.

Вне зависимости от исхода этого матча Марта обойдет в рейтинге двух украинок - Ангелину Калинину и Даяну Ястремскую и станет пятой ракеткой страны, впервые в карьере войдя в число 160 сильнейших в мире.

Напомним, в поединке второго раунда турнира ITF в Шэньчжэне украинка обыграла 23-летнюю китаянку Сюнь Фанъин со счетом 6:2, 1:6, 6:4.

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Теги: Китай, Теннис, соревнования, Марта Костюк
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