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Костюк вийшла в півфінал турніру в Шеньчжені

НовиниСпорт    16.03.2018 - 09:14
Фото: Марта Костюк (instagram.com/kostyukmarta)
Фото: Марта Костюк (instagram.com/kostyukmarta)

Українська тенісистка у важкому матчі перемогла Луксіку Кумхум.

Українська тенісистка Марта Костюк здобула вольову перемогу на турнірі ITF в Шеньчжені, Китай. Про це повідомляє сайт "Великий теніс України".

У чвертьфінальному матчі 15-річна киянка обіграла другу ракетку турніру Луксіку Кумхум з Таїланду: 1-6, 7-6 (4), 6-2.

У півфіналі наша тенісистка зіграє проти 19-річної росіянки Анни Калинської, що займає 173 строчку в світовій класифікації. Минулого сезону дівчата зустрічалися в першому раунді кваліфікації трав'яного турніру WTA на Мальорці, в якому перемогу здобула представниця РФ.

Незалежно від результату цього матчу березня обійде в рейтингу двох українок - Ангеліну Калініну та Даяну Ястремський і стане п'ятою ракеткою країни, вперше в кар'єрі увійшовши в число 160 найсильніших у світі.

Нагадаємо, в поєдинку другого раунду турніру ITF в Шеньчжені українка обіграла 23-річну китаянку Сюнь Фан'ін з рахунком 6: 2, 1: 6, 6: 4.

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Теги: Китай, Теннис, соревнования, Марта Костюк
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