Костюк вийшла в півфінал турніру в Шеньчжені

Українська тенісистка Марта Костюк здобула вольову перемогу на турнірі ITF в Шеньчжені, Китай. Про це повідомляє сайт "Великий теніс України".

У чвертьфінальному матчі 15-річна киянка обіграла другу ракетку турніру Луксіку Кумхум з Таїланду: 1-6, 7-6 (4), 6-2.

У півфіналі наша тенісистка зіграє проти 19-річної росіянки Анни Калинської, що займає 173 строчку в світовій класифікації. Минулого сезону дівчата зустрічалися в першому раунді кваліфікації трав'яного турніру WTA на Мальорці, в якому перемогу здобула представниця РФ.

Незалежно від результату цього матчу березня обійде в рейтингу двох українок - Ангеліну Калініну та Даяну Ястремський і стане п'ятою ракеткою країни, вперше в кар'єрі увійшовши в число 160 найсильніших у світі.

Нагадаємо, в поєдинку другого раунду турніру ITF в Шеньчжені українка обіграла 23-річну китаянку Сюнь Фан'ін з рахунком 6: 2, 1: 6, 6: 4.