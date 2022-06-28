Костюк в волевом стиле прошла первый раунд Уимблдона-2022

Уимблдон-2022, женщины, 1/64 финала

Костюк – Суон – 2:1 (4:6, 6:4, 6:4)

Юная украинка классно начала – взяла два гейма подряд и в середине сета повела 3:1. Однако дальше проиграла три розыгрыша подряд и оказалась в роли догоняющей. Сначала Костюк держалась рядом с соперницей. Но в решающий момент ошиблась и уступила в первой партии.

Еще более ожесточенной борьба стала во втором сете. Костюк и Суон систематически брали свои подачи и создавали максимум проблем на чужих. Первой повысила ставки украинка, взяв пятый гейм на подаче британской теннисистки. Суон попыталась вернуть долг через три гейма, но Костюк мгновенно оформила обратный брейк и довела сет до победы.

На заряде уверенности украинка хорошо начала решающую партию. Она сначала повела 2:0, а потом совершила несколько ошибок и сосредоточилась на себе. Этот подход сработал – оппоненты брали свои подачи, что в конце концов завершилось победой Костюк.

В следующем круге 20-летняя украинка встретится с опытной китаянкой Шуай Чжан. Представительница Поднебесной в стартовом раунде одолела японку Мисаки Дой (6:4, 6:0).