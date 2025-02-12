Костюк вийшла в чвертьфінал "тисячника" в Катарі

WTA 1000, Доха, одиночний розряд, 1/8 фіналу

Марта Костюк – Магда Лінетт – 6:4, 6:2

Костюк, яка посідає 21-ше місце в рейтингу WTA, грала з 36-ю в світі Лінетт. Раніше з третьою ракетко Польщі українка зустрічалась лише одного разу і перемогла.

Були побоювання, що перемога в попередньому колі над третьою в світовому рейтингу – американкою Корі Гауфф могла відібрати у Костюк надто багато сил. Та й психологічно після такого тріумфу важко налаштовуватися на менш рейтингову суперницю. Хоча досвідчену 32-річну Лінетт назвати легкою опоненткою, звичайно ж, не можна.

Перший сет пройшов доволі напружено. Обидві тенісистки віддали по дві свої подачі. Особливо важким для суперниць став шостий гейм на подачі Лінетт. Костюк двічі була на відстані одного виграного м'яча, щоб зробити брейк, але полька тримала рівновагу. Врешті ці гойдалки завершились на користь українки, яка зрівняла рахунок – 3:3. А потім виграла подачу суперниці і в десятому геймі, забравши партію – 6:4.

Другий сет українка почала набагато впевненіше, повела – 3:0. Втім, Лінетт не здавалася. Вона взяла два гейми підряд, зокрема на подачі українки. Але Костюк уже спіймала переможний кураж і зупинити її було неможливо. Вигравши й другу партію (6:2), українка пробилась до чвертьфіналу. Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин.

У наступному колі вітчизняна тенісистка побореться за вихід до півфіналу проти переможниці матчу Аманда Анісімова (США, WTA 41) – Лейла Фернандес (Канада, WTA 27).