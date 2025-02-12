Костюк вышла в четвертьфинал "тысячника" в Катаре

WTA 1000, Доха, одиночный разряд, 1/8 финала

Марта Костюк - Магда Линетт - 6:4, 6:2

Костюк, которая занимает 21-е место в рейтинге WTA, играла с 36-й в мире Линетт. Ранее с третьей ракеткой Польши украинка встречалась лишь однажды и победила.

Были опасения, что победа в предыдущем круге над третьей в мировом рейтинге - американкой Кори Гауфф могла отобрать у Костюк слишком много сил. Да и психологически после такого триумфа трудно настраиваться на менее рейтинговую соперницу. Хотя опытную 32-летнюю Линетт назвать легкой оппоненткой, конечно же, нельзя.

Первый сет прошел довольно напряженно. Обе теннисистки отдали по две свои подачи. Особенно тяжелым для соперниц стал шестой гейм на подаче Линетт. Костюк дважды была на расстоянии одного выигранного мяча, чтобы сделать брейк, но полька держала равновесие. В конце концов эти качели завершились в пользу украинки, которая сравняла счет - 3:3. А потом выиграла подачу соперницы и в десятом гейме, забрав партию - 6:4.

Второй сет украинка начала намного увереннее, повела - 3:0. Впрочем, Линетт не сдавалась. Она взяла два гейма подряд, в том числе на подаче украинки. Но Костюк уже поймала победный кураж и остановить ее было невозможно. Выиграв и вторую партию (6:2), украинка пробилась в четвертьфинал. Поединок длился 1 час 40 минут.

В следующем круге отечественная теннисистка поборется за выход в полуфинал против победительницы матча Аманда Анисимова (США, WTA 41) - Лейла Фернандес (Канада, WTA 27).