Костюк вышла в четвертьфинал Australian Open 2025: украинки установили национальный рекорд

В ночь на 19 января две украинские теннисистки провели матчи в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Australian Open 2025, женщины, парный разряд, второй круг

Ангелина Калинина / Лючия Бронцетти - Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд - 0:6, 6:7

Парный разряд, третий круг

Марта Костюк / Елена Габриэла Русе - Го Ханьюй / Александра Панова - 7:5, 4:6, 7:6

Сначала на корт вышла Калининв, которая вместе с итальянкой Бронцетти играла поединок второго круга против Беатрис Хаддад Майя из Бразилии и немки Лауры Зигемунд. Украинско-итальянский дуэт полностью провалил первый сет, отдав его под ноль. Вторая партия прошла ровно, соперницы довели игру до тай-брейка, где более настырными были немка и бразильянка.

Калинина таким образом завершила выступления на Australian Open 2025. Ранее она уступила в стартовом круге одиночного разряда Онс Жабер из Туниса. Проигрыш Калининой не помешал украинскому рекорду - впервые в истории в третий круг австралийского мэйджора вышли три пары, где играют отечественные теннисистки. В игре осталась сестры Людмила и Надежда Киченок, а также Марта Костюк.

Костюк первой из украинок уже успела пройти дальше - в четвертьфинал. Вместе с румынкой Еленой Габриэлой Русе она в драматическом противостоянии, которое длилось более трех часов, переиграла Го Ханьюй из Китая и "нейтральную" Александру Панову.

За выход в полуфинал Костюк и Русе поборются против Се Шувэй (Тайвань) и Елены Остапенко из Латвии. Интересно, что Костюк вместе с Остапенко сыграли в паре на турнире в Брисбене, который предшествовал Australian Open. Но на мэйджор заявились с другими партнершами. Также напомним, что перед этим Остапенко долго и довольно удачно выступала вместе с Людмилой Киченок.

Впрочем, Елена Габриэла Русе для Костюк - тоже не чужая. Девушки играли в паре на Открытом чемпионате Австралии-2023, где добрались до полуфинала. Это - лучший результат Костюк в Австралии во всех разрядах. В целом украинка уже пятый раз подряд играет в парных соревнованиях на турнире в Мельбурне.

Всего по состоянию на 19 января Украина имеет на Australian Open 2025 четыре "боевые единицы". Элина Свитолина продолжает борьбу в одиночном разряде, а сестры Киченок и Костюк - в парном.