Костюк вилетіла в третьому раунді турніру в Римі

Internazionali BNL d'Italia, 3-й раунд

Бадоса – Костюк – 2:0 (6:4, 6:2)

Молода українка розпочала з набраного на подачі суперниці очка. Далі Костюк, здавалося, вийшла на безпечний відрив від іспанки на два пункти (3:1). Утім, Бадоса зуміла перехопити ініціативу.

Ключовим у першому сеті став восьмий гейм. Піренейка ззовні легко оформила брейк і зрівняла рахунок (4:4). Цей епізод надав іспанській тенісистці позитивний імпульс. Вона вдало зіграла на власній подачі, а потім із другої спроби закрила партію на подачі Костюк.

Другий сет натомість швидко перетворився в суцільні гойдалки. Якщо перший гейм Бадоса закінчила взяттям пункту на власній подачі, то п'ять наступних неодмінно закінчувалися брейками. Лише в сьомому геймі іспанка зупинила цю тенденцію і вийшла на поріг перемоги (5:2).

Довго чинити спротив Костюк не змогла. На власній подачі вона дозволила Бадосі оформити фінальний брейк і здобути путівку до 1/8 фіналу змагань. Там суперницею іспанської тенісистка стане чешка Кароліна Мухова.