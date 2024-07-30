Костюк видовищно пробилася в чвертьфінал тенісного турніру Олімпійських ігор

Олімпіада-2024, теніс, 3-й раунд, жінки

Саккарі – Костюк – 1:2 (6:4, 6:7, 4:6)

Українська тенісистка впевненіше ввійшла в гру. З двома брейками вона несподівано легко створила гандикап (3:0). Однак, розвинути успіх Костюк не змогла. Більше того, Саккарі видала серію з п'яти виграних геймів поспіль. Далі ж гречанка закрила сет на подачі суперниці.

За схожим сценарієм пішла друга партія. Українка добре розпочала, але Саккарі не дозволила їй піти у відрив. Костюк із грецькою тенісисткою тричі взяли подачі одна одної. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там гору взяла представниця України (7:5).

Вирішальний сет ознаменувався гойдалками. Костюк то відривалася від опонентки, то дозволяла Саккарі вирівняти становище. За рахунку 5:3 на власну користь українська тенісистка несподівано програла на власній подачі. Утім, зібралася і брейком завершила і партію, і матч.

У наступному колі Костюк зустрінеться з хорваткою Донною Векіч. Вона сенсаційно переграла американську тенісистку Корі Гауфф. Перша ракетка України залишилася останньою представницею країни в одиночному розряді.