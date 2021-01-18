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Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA

Автор: Вера Олейник

Украинская теннисистка Марта Костюк улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам турнира в Абу-Даби. Она поднялась на рекордное для себя 78 место.

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Актуальные результаты в мировой классификации опубликованы на сайте организации.

Украинка прибавила 21 позицию после своего дебютного выступления в полуфинале турнира уровня WTA. В борьбе за выход в финал она уступила россиянке Веронике Кудерметовой.

Предыдущий лучший личный результат теннисистки в рейтинге - 97 место, установленный в ноябре минувшего года.

Сохранили свои позиции другие представительницы Украины в топ-100: Элина Свитолина осталась пятой, а Даяна Ястремская - 29.

Марта заявлена в основную сетку Australian Open, куда также напрямую квалифицировались Свитолина и Ястремская. Однако участие последней остается под вопросом после допинг-скандала.

Напомним, квалификацию Открытого чемпионата Австралии преодолел только один украинский теннисист.

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Новости Украины рейтингТеннисМарта Костюк