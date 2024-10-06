Костюк та ще дві українки отримали суперниць на старті турніру в Ухані

18-та ракетка світу Костюк розпочне турнір зустріччю з 47-ю у рейтингу Еліною Аванесян з Вірменії. Це буде другий очний поєдинок суперниць. У січні українка здолала Аванесян, яка тоді ще мала "нейтральний" статус, в 1/32 фіналу Australian Open.

35-та в рейтингу Ястремська у першому колі зіграє проти "нейтральної" Еріки Андрєєвої (№67). Тенісистка з російським паспортом програла Цуренко у фінальному раунді кваліфікації, але потрапила до основи, оскільки декілька гравчинь у останній момент знялися з турніру.

Українка раніше двічі грала проти Андрєєвої та здобула дві перемоги. Цього року одеситка здолала суперницю на турнірі WTA 500 у Лінці. А у попередньому сезоні тенісистки зустрілись у кваліфікації Вімблдону.

Цуренко, яка перебуває у списку найкращих тенісисток під 88-м номером, протистоятиме 34-й ракетці Кеті Бултер з Великої Британії. Українка тричі перемогла Бултер, проте поступилася в їхньому останньому матчі – в лютому цьогоріч на турнірі WTA 500 у Сан-Дієго.

Змагання в Ухані відбудуться з 7 по 13 жовтня. Спортсменки, які стартують у першому раунді основної сітки, гарантовано отримають 14846 доларів призових. Переможець зможе розраховувати на суму понад 525 тисяч доларів.