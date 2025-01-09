Костюк, Світоліна та інші українки отримали суперниць на старті Australian Open 2025

У Мельбурні відбулось жеребкування основного турніру Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. На старт вийдуть шість вітчизняних спортсменок.

П'ять представниць України отримали місце в основній сітці за рейтингом. Це – Марта Костюк (18-та ракетка світу), Еліна Світоліна (29-та), Даяна Ястремська (33-тя), Ангеліна Калініна (48-ма) та Юлія Стародубцева (100-та).

Ще одна вітчизняна тенісистка – Дарія Снігур (139-та) – успішно подолала кваліфікацію. У фіналі відбору вона здолала Ребеку Масарову зі Швейцарії (7:5, 6:2) та вдруге в кар'єрі потрапила до головного турніру в Австралії. Кваліфікаційне сито не пройшла Анастасія Соболєва (209-та), яка поступилась у першому колі.

На старті основного турніру українки дізналися імена перших суперниць.

Костюк, яка отримала 17-й номер посіву, у першому колі зустрінеться з Нао Хібіно (Японія, 143-тя в рейтингу WTA), що подолала кваліфікацію. Українка виграла у двох із трьох попередніх матчів проти японської тенісистки Їхнє останнє протистояння відбулося 2023 року на турнірі WTA 250 у Хуахіні (Таїланд), де перемогла Костюк.

Лідерка українського тенісу вшосте візьме участь в основній сітці турніру в Мельбурні. Минулого року вона показала тут свій найкращий результат, дійшовши до чвертьфіналу.

Світоліна з 28-м номером посіву в першому раунді проведе поєдинок проти Сорани Кирсті (Румунія, WTA 72). Раніше суперниці тричі грали між собою і завжди перемагала українка. Востаннє – у 2021 році на турнірі WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

Світоліна 12-й раз зіграє в основній сітці першого в сезоні мейджора. Її персональний рекорд тут – чвертьфінал у 2018 і 2019 роках.

Ястремська (32-га сіяна) зіграє проти Маяр Шериф з Єгипту (№65 WTA). Це буде перша їхня зустріч на корті. Українка раніше п'ять разів грала в основі змагань у Мельбурні. У попередньому сезоні, стартувавши з кваліфікації, вона змогла дійти до півфіналу.

Калініна у стартовій грі вийде на корт проти Онс Жабер (Туніс, WTA 40). Рахунок особистих зустрічей тенісисток – 2:0 на користь представниці Тунісу. Попередня відбулась у 2023 році на турнірі WTA 1000 у американському Цинциннаті. Калініна четвертий сезон поспіль виступить в основній сітці Australian Open. Два роки тому вона дійшла до третього кола.

Стародубцева вперше зустрінеться з Лейлою Фернандес (Канада, №31 WTA). Суперниця посіяна під 30-м номером. Українка торік дебютувала на турнірі, розпочавши участь із відбіркової сітки, але програла в першому колі.

Снігур отримала в опонентки 11-ту ракетку світу Даніель Коллінс зі США (10-та сіяна на турнірі). Для українки це буде другий старт в основній сітці в Австралії. Минулого року, подолавши кваліфікацію, вона поступилась у першому колі.

Australian Open 2025: що відомо

113-й розіграш щорічного турніру серії Великого шолома розпочався 6 січня поєдинками кваліфікаційних турнірів. Матчі основних сіток пройдуть 12-26 січня.

Турнір проходить в Мельбурні на кортах спортивного комплексу "Мельбурн-Парк". Традиційно буде виявлено переможців у п'яти розрядах: у двох одиночних і трьох парних. Призовий фонд чемпіонату – 96,5 млн австралійських доларів (приблизно – 60 млн доларів США).

Минулого сезону українки встановили на австралійському мейджорі кілька національних досягнень. Уперше одразу дві представниці нашої країни – Костюк та Ястремська – зіграли в чвертьфіналі.

Ястремська стала першою українкою, яка дійшла на Australian Open до півфіналу в одиночному розряді. А у парному жіночому розряді Людмила Кіченок разом з Єленою Остапенко з Латвії грали у фіналі.

У 2024 році титули здобули:

Чоловічий одиночний розряд – Яннік Сіннер (Італія)

Жіночий одиночний розряд – Аріна Соболенко

Чоловічий парний розряд – Рохан Бопанна (Індія)/Меттью Ебден (Австралія)

Жіночий парний розряд – Се Шувей (Тайвань)/Елісе Мертенс (Бельгія)

Змішаний парний розряд – Се Шувей (Тайвань)/Ян Зелінський (Польща)

Фото: Центральний корт "Мельбурн-Парк", на якому відбудуться фінальні матчі (x.com/australianopen)