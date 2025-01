Світоліна повернулась: зіграла з олімпійською чемпіонкою та проведе тренування зі Свьонтек

Зустріч з олімпійською чемпіонкою Парижу-2024 пройшла в рамках благодійної акції Opening Week Australian Open 2025. Суперниці провели на корті 1 годину та 9 хвилин. Дружнє протистояння завершилось перемогою китаянки – 6:2, 6:2.

Qinwen Zheng impresses in an exhibition against Elina Svitolina!



The AO 2024 women's singles finalist wins 6-2 6-2 in a match to benefit the Australian Tennis Foundation. pic.twitter.com/sYAGcC8x0F