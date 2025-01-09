Костюк, Свитолина и другие украинки получили соперниц на старте Australian Open 2025

В Мельбурне состоялась жеребьевка основного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису. На старт выйдут шесть отечественных спортсменок.

Пять представительниц Украины получили место в основной сетке по рейтингу. Это - Марта Костюк (18-я ракетка мира), Элина Свитолина (29-я), Даяна Ястремская (33-я), Ангелина Калинина (48-я) и Юлия Стародубцева (100-я).

Еще одна отечественная теннисистка - Дарья Снигур (139-я) - успешно преодолела квалификацию. В финале отбора она одолела Ребеку Масарову из Швейцарии (7:5, 6:2) и во второй раз в карьере попала в главный турнир в Австралии. Квалификационное сито не прошла Анастасия Соболева (209-я), которая уступила в первом круге.

На старте основного турнира украинки узнали имена первых соперниц.

Костюк, которая получила 17-й номер посева, в первом круге встретится с Нао Хибино (Япония, 143-я в рейтинге WTA), преодолевшей квалификацию. Украинка выиграла в двух из трех предыдущих матчей против японской теннисистки Их последнее противостояние состоялось в 2023 году на турнире WTA 250 в Хуахине (Таиланд), где победила Костюк.

Лидер украинского тенниса в шестой раз примет участие в основной сетке турнира в Мельбурне. В прошлом году она показала здесь свой лучший результат, дойдя до четвертьфинала.

Свитолина с 28-м номером посева в первом раунде проведёт поединок против Сораны Кырсти (Румыния, WTA 72). Ранее соперницы трижды играли между собой и всегда побеждала украинка. Последний раз - в 2021 году на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

Свитолина 12-й раз сыграет в основной сетке первого в сезоне мэйджора. Ее персональный рекорд здесь - четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.

Ястремская (32-я сеяная) сыграет против Маяр Шериф из Египта (№65 WTA). Это будет первая их встреча на корте. Украинка ранее пять раз играла в основе соревнований в Мельбурне. В предыдущем сезоне, стартовав с квалификации, она смогла дойти до полуфинала.

Калинина в стартовой игре выйдет на корт против Онс Жабер (Тунис, WTA 40). Счет личных встреч теннисисток - 2:0 в пользу представительницы Туниса. Предыдущая состоялась в 2023 году на турнире WTA 1000 в американском Цинциннати. Калинина четвертый сезон подряд выступит в основной сетке Australian Open. Два года назад она дошла до третьего круга.

Стародубцева впервые встретится с Лейлой Фернандес (Канада, №31 WTA). Соперница посеяна под 30-м номером. Украинка в прошлом году дебютировала на турнире, начав участие с отборочной сетки, но проиграла в первом круге.

Снигур получила в оппонентки 11-ю ракетку мира Даниэль Коллинс из США (10-я сеяная на турнире). Для украинки это будет второй старт в основной сетке в Австралии. В прошлом году, преодолев квалификацию, она уступила в первом круге.

Australian Open 2025: что известно

113-й розыгрыш ежегодного турнира серии Большого шлема начался 6 января поединками квалификационных турниров. Матчи основных сеток пройдут 12-26 января.

Турнир проходит в Мельбурне на кортах спортивного комплекса "Мельбурн-Парк". Традиционно будут выявлены победители в пяти разрядах: в двух одиночных и трех парных. Призовой фонд чемпионата - 96,5 млн австралийских долларов (примерно - 60 млн долларов США).

В прошлом сезоне украинки установили на австралийском мэйджоре несколько национальных достижений. Впервые сразу две представительницы нашей страны - Костюк и Ястремская - сыграли в четвертьфинале.

Ястремская стала первой украинкой, которая дошла на Australian Open до полуфинала в одиночном разряде. А в парном женском разряде Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии играли в финале.

В 2024 году титулы завоевали:

Мужской одиночный разряд - Янник Синнер (Италия)

Женский одиночный разряд - Арина Соболенко

Мужской парный разряд - Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия)

Женский парный разряд - Се Шувэй (Тайвань)/Элисе Мертенс (Бельгия)

Смешанный парный разряд - Се Шувэй (Тайвань)/Ян Зелинский (Польша)

Фото: Центральный корт "Мельбурн-Парк", на котором состоятся финальные матчи (x.com/australianopen)