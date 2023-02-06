Костюк стартувала з перемоги на тенісному турнірі в Абу-Дабі

Abu Dhabi Open, 1/16 фіналу, жінки

Костюк – Кирстя – 2:1 (6:2, 1:6, 6:2)

Двобій із румункою Кирстею українка розпочала на рівних. Дівчата встигли взяти по два пункти на власних подачах до першого брейку Костюк у середині сету. Згодом 20-річна киянка повторила цей трюк і легко завершила сет усього за 34 хвилини.

Утім, друга партія за той же час стала фіаско української тенісистки. Після того, як рахунок став рівним у дебюті (1:1), Кирстя видала неймовірний відрізок із шістьма виграними поспіль геймами. Зокрема, двічі представниця Румунії виграла на подачі Костюк.

Проте, розвинути свій успіх у вирішальному сеті Кирстя не змогла. Кульмінація настала в середині партії. Костюк за рахунку 3:2 на власну користь із третьої спроби зуміла реалізувати брейк-пойнт. Далі холоднокровно взяла очко на власній подачі, а потім і завершила матч на подачі румунки.

У наступному колі молода українка зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчіч. Вона отримала другий номер посіву та на стадії 1/8 фіналу лише вступить у боротьбу за титул. Матч запланований на 8 лютого.