UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Костюк без шансів програла Свьонтек на Cincinnati Open

Фото: Марта Костюк зазнала поразки від першої ракетки світу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася польці Ізі Свьонтек у третьому колі змагань в американському Огайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Cincinnati Open, 3-й раунд

Свьонтек – Костюк – 2:0 (6:2, 6:2)

 

Розпочали зустріч суперниці з обміну брейками. Та далі з конкуренцією не склалося, адже Свьонтек повністю заволоділа ініціативою. Польська тенісистка ще двічі взяла подачі Костюк і закрила партію усього за 31 хвилину.

У другому сеті перша ракетка світу з брейком швидко створила гандикап (3:0). Українка намагалася опиратися, але у восьмому геймі провалила власну подачу. Другого брейку польці вистачило для загальної перемоги.

Отже, Костюк програла Свьонтек третій очний матч. Раніше українська тенісистка зазнала поразок від неї на "Ролан Гарросі-2021" та в американському Індіанаполісі навесні. Виграти турнір польці вдалося лише цьогоріч.

У наступному раунді Свьонтек зустрінеться з переможницею протистояння італійки Ясміне Паоліні та нейтральної росіянки Мірри Андрєєвої. Вони зіграють очний поєдинок у п'ятницю пізно ввечері. Призовий фонд турніру склав понад 3,2 млн доларів.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісМарта Костюк