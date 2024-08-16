RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Костюк без шансов проиграла Свентек на Cincinnati Open

Фото: Марта Костюк потерпела поражение от первой ракетки мира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила польке Иге Свентек в третьем круге соревнований в американском Огайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Cincinnati Open, 3-й раунд

Свентек – Костюк – 2:0 (6:2, 6:2)

 

Начали встречу соперницы с обмена брейками. Но дальше с конкуренцией не сложилось, ведь Свентек полностью завладела инициативой. Польская теннисистка еще дважды взяла подачи Костюк и закрыла партию всего за 31 минуту.

Во втором сете первая ракетка мира с брейком быстро создала гандикап (3:0). Украинка пыталась сопротивляться, но в восьмом гейме провалила собственную подачу. Второго брейка полячке хватило для всеобщей победы.

Итак, Костюк проиграла Свентек третий очный матч. Ранее украинская теннисистка потерпела поражения от нее на "Ролан Гарросе-2021" и в американском Индианаполисе весной. Выиграть турнир полячке удалось только в этом году.

В следующем раунде Свентек встретится с победительницей противостояния итальянки Ясмине Паолини и нейтральной россиянки Мирры Андреевой. Они сыграют очный поединок в пятницу поздно вечером. Призовой фонд турнира составил свыше 3,2 млн долларов.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисМарта Костюк