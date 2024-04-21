Костюк без шансів програла фінал Stuttgart Open Рибакіній

Porsche Tennis Grand Prix, фінал

Рибакіна – Костюк – 2:0 (6:2, 6:2)

Етнічна росіянка з казахським паспортом шокувала українку брейком "під нуль" у першому ж геймі. Зі стратегічною перевагою надалі Рибакіна почувалася на корті вкрай упевнено. Костюк намагалася наздогнати суперницю, але в сьомому геймі вдруге поступилася на власній подачі.

У наступному ж геймі четверта ракетка світу закрила сет. Рибакіна набрала вирішальний пункт, а українська тенісистка не змогла взяти бодай розіграшу. Казашка завершила партію всього за 31 хвилину.

Другий сет промайнув за тим же сценарієм. Рибакіна знову двічі взяла подачі Костюк. Спершу в стартовому геймі, а потім – знову в сьомому. Костюк набрала ті ж два пункти. У геймі, що став фінальним, українка опиралася до кінця. Вона відіграла 3 матчболи, але з четвертої спроби фаворитка закрила матч.

Фінал Stuttgart Open став для Костюк третім на дорослому рівні. Торік вона тріумфувала в Остіні, а в березні програла вирішальний поєдинок у Сан-Дієго. У новій версії рейтингу WTA українка підніметься 21-ше місце – найвище в кар'єрі.