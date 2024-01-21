Костюк розкішно відправила додому росіянку і вийшла в чвертьфінал Australian Open

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Australian Open, 4-й раунд, жінки

Костюк – Тімофєєва – 2:0 (6:2, 6:1)

Зі старту надпринципового протистояння українка продемонструвала, хто господар ситуації. З брейком Костюк блискавично повела 3:0 та на якийсь час зосередилася на власних подачах. А коли Тімофєєва насмілилася взяти два пункти, то молода киянка відразу ж закрила сет ще одним пунктом на подачі росіянки.

Ще домінантнішим виявилася друга партія. Хоча початок був доволі прозаїчним. Костюк і нейтральна російська тенісистка набрали по очки на власних подачах. Утім, цей маленький успіх Тімофєєвої виявився для неї останнім.

Натомість українка взяла чотири гейми поспіль, зокрема й двічі оформивши брейки, та вийшла подавати на сет за якихось 30+ хвилин. Росіянка намагалася пручатися і навіть відіграла два матчболи. Та холоднокровна Костюк із третьої спроби закрила партію і матч.

У наступному колі вітчизняна тенісистка зустрінеться з фавориткою змагань – Корі Гауфф. Американка в четвертому колі переграла польку Магдалену Френх (6:1, 6:2). Поєдинок зіграють 23 січня.

Досі Костюк і Гауфф провели лише один очний матч. На початку 2022-го представниця США була сильнішою в Аделаїді. Прийдешній поєдинок стане для українки першим виступом у чвертьфіналах турнірів серії "Гренд Слем" в одиночному розряді за кар'єру.