ua en ru
Нд, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Костюк розкішно відправила додому росіянку і вийшла в чвертьфінал Australian Open

Мельбурн, Неділя 21 січня 2024 09:10
UA EN RU
Костюк розкішно відправила додому росіянку і вийшла в чвертьфінал Australian Open Фото: Марта Костюк уперше гратиме в 1/4 фіналу мейджорів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк здолала нейтральну росіянку Марію Тімофєєву в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 4-й раунд, жінки

Костюк – Тімофєєва – 2:0 (6:2, 6:1)

Зі старту надпринципового протистояння українка продемонструвала, хто господар ситуації. З брейком Костюк блискавично повела 3:0 та на якийсь час зосередилася на власних подачах. А коли Тімофєєва насмілилася взяти два пункти, то молода киянка відразу ж закрила сет ще одним пунктом на подачі росіянки.

Ще домінантнішим виявилася друга партія. Хоча початок був доволі прозаїчним. Костюк і нейтральна російська тенісистка набрали по очки на власних подачах. Утім, цей маленький успіх Тімофєєвої виявився для неї останнім.

Натомість українка взяла чотири гейми поспіль, зокрема й двічі оформивши брейки, та вийшла подавати на сет за якихось 30+ хвилин. Росіянка намагалася пручатися і навіть відіграла два матчболи. Та холоднокровна Костюк із третьої спроби закрила партію і матч.

У наступному колі вітчизняна тенісистка зустрінеться з фавориткою змагань – Корі Гауфф. Американка в четвертому колі переграла польку Магдалену Френх (6:1, 6:2). Поєдинок зіграють 23 січня.

Досі Костюк і Гауфф провели лише один очний матч. На початку 2022-го представниця США була сильнішою в Аделаїді. Прийдешній поєдинок стане для українки першим виступом у чвертьфіналах турнірів серії "Гренд Слем" в одиночному розряді за кар'єру.

До слова, напередодні Ястремська вибила американку Наварро на шляху в 1/8 фіналу мейджора.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марта Костюк Australian Open Теннис
NEWS
Завод "Панцирів" та газовий термінал. Що відомо про нічний наліт дронів на РФ
Завод "Панцирів" та газовий термінал. Що відомо про нічний наліт дронів на РФ
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ