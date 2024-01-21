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Костюк роскошно отправила домой россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open

Мельбурн, Воскресенье 21 января 2024 09:10
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Костюк роскошно отправила домой россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open Фото: Марта Костюк впервые будет играть в 1/4 финала мэйджоров (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк одолела нейтральную россиянку Марию Тимофееву в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 4-й раунд, женщины

Костюк – Тимофеева – 2:0 (6:2, 6:1)

Со старта сверхпринципиального противостояния украинка продемонстрировала, кто хозяин ситуации. С брейком Костюк молниеносно повела 3:0 и на время сосредоточилась на собственных подачах. А когда Тимофеева осмелилась взять два пункта, то молодая киевлянка сразу же закрыла сет еще одним пунктом на подаче россиянки.

Еще доминантнее оказалась вторая партия. Хотя начало было достаточно прозаическим. Костюк и нейтральная российская теннисистка набрали по очку на собственных подачах. Впрочем, этот маленький успех Тимофеевой оказался для нее последним.

В свою очередь украинка взяла четыре гейма подряд, в том числе и дважды оформив брейки, и вышла подавать на сет за каких-то 30+ минут. Россиянка пыталась сопротивляться и даже отыграла два матчбола. Но хладнокровная Костюк с третьей попытки закрыла партию и матч.

В следующем круге отечественная теннисистка встретится с фавориткой соревнований – Кори Гауфф. Американка в четвертом круге обыграла полячку Магдалену Фрэнх (6:1, 6:2). Поединок сыграют 23 января.

До сих пор Костюк и Гауфф провели всего один очный матч. В начале 2022 года представительница США была сильнее в Аделаиде. Грядущий поединок станет для украинки первым выступлением в четвертьфиналах турниров серии "Грэнд Слэм" в одиночном разряде за карьеру.

К слову, накануне Ястремская выбила американку Наварро по пути в 1/8 финала мэйджора.

Напомним, ранее вспомнили самые значительные выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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Марта Костюк Australian Open Теннис
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