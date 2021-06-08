Костюк проиграла Свьонтек на Ролан Гаррос. На турнире больше нет украинок
Фото: Марта Костюк (twitter.com/JJlovesTennis)
Украинка Марта Костюк завершила выступления на Ролан Гаррос. В 1/8 финала она проиграла действующей чемпионке турнира Иге Свьонтек.
Подробности матча - в материале РБК-Украина.
Матч продлился полтора часа за этот период Костюк смогла взять только семь геймов. Украинке не удалось переиграть победительницу Ролан Гаррос. Хотя в матче было немало затяжных геймов с большим количеством розыгрышей.
Выход в 1/8 финала принес Костюк 240 рейтинговых очков, благодаря которым она поднялась онлайн на 65-е место в рейтинге WTA, что является лучшим показателем в карьере 18-летней украинки. Также за турнир она заработала 189 тысяч евро призовых.
Напомним, в субботу Ролан Гаррос покинула Элина Свитолина. Она в двух сетах проиграла Барборе Крейчиковой.