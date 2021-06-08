ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Костюк програла Свьонтек на Ролан Гаррос. На турнірі більше немає українок

Новость на русском →
Париж , Вівторок 08 червня 2021 00:35
Костюк програла Свьонтек на Ролан Гаррос. На турнірі більше немає українок Фото: Марта Костюк (twitter.com/JJlovesTennis)
Автор: Роман Тверденко

Українка Марта Костюк завершила виступи на Ролан Гаррос. В 1/8 фіналу вона програла чинній чемпіонці турніру Ігі Свьонтек.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Матч тривав півтори години за цей період Костюк змогла взяти тільки сім геймів. Українці не вдалося переграти переможницю Ролан Гаррос. Хоча в матчі було чимало затяжних геймів з великою кількістю розіграшів.

Вихід в 1/8 фіналу приніс Костюк 240 рейтингових очок, завдяки яким вона піднялася онлайн на 65-е місце в рейтингу WTA, що є найкращим показником в кар'єрі 18-річної українки. Також за турнір вона заробила 189 тисяч євро призових.

Нагадаємо, в суботу Ролан Гаррос покинула Еліна Світоліна. Вона у двох сетах програла Барборе Крейчиковій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Теннис
NEWS
Зеленський пообіцяв Байдену зробити низку кроків, за якими стежитимуть США, - джерело
Зеленський пообіцяв Байдену зробити низку кроків, за якими стежитимуть США, - джерело
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС