Костюк програла Свьонтек на Ролан Гаррос. На турнірі більше немає українок

Матч тривав півтори години за цей період Костюк змогла взяти тільки сім геймів. Українці не вдалося переграти переможницю Ролан Гаррос. Хоча в матчі було чимало затяжних геймів з великою кількістю розіграшів.

Вихід в 1/8 фіналу приніс Костюк 240 рейтингових очок, завдяки яким вона піднялася онлайн на 65-е місце в рейтингу WTA, що є найкращим показником в кар'єрі 18-річної українки. Також за турнір вона заробила 189 тисяч євро призових.