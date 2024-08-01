UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Костюк програла тригодинний чвертьфінал тенісного турніру Олімпіади

Фото: Марта Костюк завершила виступи в Парижі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк зазнала поразки від хорватської тенісистки Донни Векіч у 1/4 фіналу олімпійських змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, теніс, 1/4 фіналу, жінки

Костюк – Векіч – 1:2 (4:6, 6:2, 6:7)

 

Балканка розпочала матч надпотужно. Векіч виграла чотири гейми зі старту та лише в п'ятому дозволила українській тенісистці розмочити рахунок. Утім, Костюк змогла нав'язати конкуренцію і впритул підібратися до суперниці (4:5), але таки програла сет.

Реваншувалася перша ракетка України в другій партії. Хоча в дебюті "горіла" 0:2. Однак, цього разу Костюк видала фантастичний відрізок. Вона взяла 6 (!) геймів поспіль, зокрема три – на подачі Векіч, і за 45 хвилин перевела поєдинок у третій сет.

У вирішальній партії опонентки зосередилися на власних подачах. Так тривало до сьомого гейму, коли хорватська тенісистка з четвертої спроби оформила брейк. Костюк відповіла зворотним у затяжному десятому геймі, але не вийшла вперед на власній подачі.

Обмін же очками на чужих призвів до тай-брейку. Українка там швидко захопила лідерство та впевнено повела в рахунку (4:0). Векіч, однак, спромоглася на камбек і вирівняла становище (5:5). Пішла гра нервів, у якій хорватка виявилася вправнішою.

У півфіналі Векіч зустрінеться з Анною Кароліною Шмідловою. Словачка на олімпійському турнірі вже здолала кількох фавориток. Від неї вилетіли бразилійка Беатріс Хаддад Майя, італійка Ясміне Паоліні та чешка Барбора Крейчікова.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 31 липня на Олімпійських іграх-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісМарта КостюкОлімпіада 2024