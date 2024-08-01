Костюк програла тригодинний чвертьфінал тенісного турніру Олімпіади

Українка Марта Костюк зазнала поразки від хорватської тенісистки Донни Векіч у 1/4 фіналу олімпійських змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Олімпіада-2024, теніс, 1/4 фіналу, жінки
Костюк – Векіч – 1:2 (4:6, 6:2, 6:7)
Балканка розпочала матч надпотужно. Векіч виграла чотири гейми зі старту та лише в п'ятому дозволила українській тенісистці розмочити рахунок. Утім, Костюк змогла нав'язати конкуренцію і впритул підібратися до суперниці (4:5), але таки програла сет.
Реваншувалася перша ракетка України в другій партії. Хоча в дебюті "горіла" 0:2. Однак, цього разу Костюк видала фантастичний відрізок. Вона взяла 6 (!) геймів поспіль, зокрема три – на подачі Векіч, і за 45 хвилин перевела поєдинок у третій сет.
У вирішальній партії опонентки зосередилися на власних подачах. Так тривало до сьомого гейму, коли хорватська тенісистка з четвертої спроби оформила брейк. Костюк відповіла зворотним у затяжному десятому геймі, але не вийшла вперед на власній подачі.
Обмін же очками на чужих призвів до тай-брейку. Українка там швидко захопила лідерство та впевнено повела в рахунку (4:0). Векіч, однак, спромоглася на камбек і вирівняла становище (5:5). Пішла гра нервів, у якій хорватка виявилася вправнішою.
У півфіналі Векіч зустрінеться з Анною Кароліною Шмідловою. Словачка на олімпійському турнірі вже здолала кількох фавориток. Від неї вилетіли бразилійка Беатріс Хаддад Майя, італійка Ясміне Паоліні та чешка Барбора Крейчікова.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 31 липня на Олімпійських іграх-2024.
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