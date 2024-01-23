Костюк програла тригодинний чвертьфінал Australian Open американці

Українка Марта Костюк поступилася американській тенісистці Корі Гауфф у виснажливій боротьбі за путівку в 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 1/4 фіналу, жінки

Костюк – Гауфф – 1:2 (6:7, 7:6, 2:6)

Представниця України першою заволоділа ініціативою на корті. Після ненав'язливого дебюту вона несподівано пішла у відрив, повівши з двома брейками 5:1. Утім, американка з топ-5 світового рейтингу не здалася і навіть спромоглася на камбек.

Гауфф відповіла трьома брейками поспіль і з вдалою власною подачею навіть опинилася попереду (6:5). Проте, тепер дива боротьби до останнього показала Костюк. Вона ще раз узяла подачу суперниці та перевела сет у тай-брейк. Щоправда, там прикро поступилася (6:8).

Рівнішою вийшла друга партія. Ані Гауфф, ані Костюк жодного разу створити гандикап не вдалося. Вони постійно йшли нога в ногу, відповідаючи на брейки опонентки зворотними. Прогнозовано, що такий перебіг подій знову призвів до тай-брейку. Однак, тепер українка була в додатковому геймі просто нестримною (7:3).

Довелося грати вирішальний сет. Та виявилося, що емоційного заряду Костюк на ще одну партію у такому режимі не вистачить. Вона програла п'ять геймів зі старту (три – на власних подачах) і під завісу сету зуміла лише уникнути повного розгрому. Гауфф же після двох пунктів українки закрила матч подачею "під нуль".

У півфіналі американська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння Аріни Сабаленко з Білорусі та чешки Барбори Крейчікової. Вони розпочнуть свій поєдинок пізніше. Натомість Костюк завдяки найкращому виступу на мейджорах у кар'єрі заробила орієнтовно 600 тисяч доларів призових.