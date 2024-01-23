ua en ru
Вт, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Костюк проиграла трехчасовой четвертьфинал Australian Open американке

Мельбурн, Вторник 23 января 2024 07:51
UA EN RU
Костюк проиграла трехчасовой четвертьфинал Australian Open американке Фото: Марта Костюк достойно выглядела против четвертой ракетки мира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк уступила американской теннисистке Кори Гауфф в изнурительной борьбе за путевку в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 1/4 финала, женщины

Костюк – Гауфф – 1:2 (6:7, 7:6, 2:6)

Представительница Украины первой завладела инициативой на корте. После ненавязчивого дебюта она неожиданно ушла в отрыв, поведя с двумя брейками 5:1. Впрочем, американка из топ-5 мирового рейтинга не сдалась и даже устроила камбэк.

Гауфф ответила тремя брейками подряд и с удачной собственной подачей даже оказалась впереди (6:5). Однако теперь чудеса борьбы до последнего показала Костюк. Она еще раз взяла подачу соперницы и перевела сет в тай-брейк. Правда, там досадно уступила (6:8).

Более равной получилась вторая партия. Ни Гауфф, ни Костюк ни разу создать гандикап не удалось. Они постоянно шли нога в ногу, отвечая на брейки оппонентки обратными. Прогнозируемо, что такое течение событий снова привело к тай-брейку. Однако теперь украинка была в дополнительном гейме просто безудержной (7:3).

Пришлось играть решающий сет. Но оказалось, что эмоционального заряда Костюк еще на одну партию в таком режиме не хватит. Она проиграла пять геймов со старта (три – на собственных подачах) и под занавес сета сумела лишь избежать полного разгрома. Гауфф же после двух пунктов украинки закрыла матч подачей "под ноль".

В полуфинале американская теннисистка встретится с победительницей противостояния Арины Соболенко из Беларуси и чешки Барборы Крейчиковой. Они начнут свой поединок позже. В свою очередь Костюк благодаря лучшему выступлению на мэйджорах в карьере заработала ориентировочно 600 тысяч долларов призовых.

К слову, накануне упомянули путь Ястремской в четвертьфинал Australian Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Australian Open Марта Костюк Теннис
NEWS
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск