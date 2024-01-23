Костюк проиграла трехчасовой четвертьфинал Australian Open американке

Australian Open, 1/4 финала, женщины

Костюк – Гауфф – 1:2 (6:7, 7:6, 2:6)

Представительница Украины первой завладела инициативой на корте. После ненавязчивого дебюта она неожиданно ушла в отрыв, поведя с двумя брейками 5:1. Впрочем, американка из топ-5 мирового рейтинга не сдалась и даже устроила камбэк.

Гауфф ответила тремя брейками подряд и с удачной собственной подачей даже оказалась впереди (6:5). Однако теперь чудеса борьбы до последнего показала Костюк. Она еще раз взяла подачу соперницы и перевела сет в тай-брейк. Правда, там досадно уступила (6:8).

Более равной получилась вторая партия. Ни Гауфф, ни Костюк ни разу создать гандикап не удалось. Они постоянно шли нога в ногу, отвечая на брейки оппонентки обратными. Прогнозируемо, что такое течение событий снова привело к тай-брейку. Однако теперь украинка была в дополнительном гейме просто безудержной (7:3).

Пришлось играть решающий сет. Но оказалось, что эмоционального заряда Костюк еще на одну партию в таком режиме не хватит. Она проиграла пять геймов со старта (три – на собственных подачах) и под занавес сета сумела лишь избежать полного разгрома. Гауфф же после двух пунктов украинки закрыла матч подачей "под ноль".

В полуфинале американская теннисистка встретится с победительницей противостояния Арины Соболенко из Беларуси и чешки Барборы Крейчиковой. Они начнут свой поединок позже. В свою очередь Костюк благодаря лучшему выступлению на мэйджорах в карьере заработала ориентировочно 600 тысяч долларов призовых.