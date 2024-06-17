Костюк програла нейтральній росіянці на старті Berlin Open

Українка Марта Костюк у трьох сетах поступилася російській тенісистці Дар'ї Касаткіній у першому раунді змагань в столиці Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
ecotrans Ladies Open, 1-й раунд, жінки
Костюк – Касаткіна – 1:2 (6:4, 6:7, 3:6)
Дебют зустрічі краще вдався росіянці. З брейком вона повела 2:0, але українська тенісистка швидко опанувала ситуацію і вже в середині сету зрівняла рахунок (3:3). Вирішальним став десятий гейм, у якому Костюк із першої спроби оформила сетбол на подачі Касаткіної.
За схожим сценарієм розпочалася друга партія. Нейтральна спортсменка взяла два стартових гейми, а потім на корті розпочалася серія обміну брейками. У п'яти геймах поспіль перемагала тенісистка, яка приймала подачі. Зрештою, Костюк і Касаткіна дісталися до тай-брейку.
У вкороченій партії розпочалися гойдалки. Лідерство перейшло від українки до російської тенісистки, а потім Костюк героїчно відіграла три сетболи (6:6). Та все ж дотиснути Касаткіну їй не вдалося, тож суперницям довелося грати вирішальний сет.
А ось в третій партії з конкуренцією не склалося. Росіянка оформила брейк у шостому геймі та цієї стратегічної переваги вже не розгубила. Костюк опиралася до останнього, відіграла два матчболи, але взяти бодай одну подачу опонентки так і не змогла.
У наступному колі Касаткіна зустрінеться з Аріною Сабаленко. Білоруска завдяки другій позиції в світовому рейтингу з другого раунду стартуватиме на турнірі. Матч відбудеться 19 червня.
До слова, раніше Вімблдон анонсував рекордні призові на цьогорічний турнір.
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