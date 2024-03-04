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Костюк програла британці фінал турніру в Сан-Дієго

Сан-Дієго, Понеділок 04 березня 2024 06:10
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Костюк програла британці фінал турніру в Сан-Дієго Фото: Марта Костюк не змогла завоювати титул (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк поступилася британській тенісистці Кеті Бултер у вирішальному протистоянні за океаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Cymbiotika San Diego Open, фінал, жінки

Костюк – Бултер – 1:2 (7:5, 2:6, 2:6)

Розпочали суперниці на рівних і встигли обмінятися брейками до середини стартової партії. У шостому ж геймі Костюк ще раз узяла подачу британки та згодом повела 5:2. Бултер, однак, не здалася і зуміла вирівняти становище. Справа йшла до тай-брейку, та українська тенісистка таки дотиснула опонентку раніше.

У другому сеті Костюк не змогла розвинути успіх. Уже після п'ятого гейму вона "горіла" 1:4. Українка зуміла відповісти одним брейком, але на більше не спромоглася. Натомість британська тенісистка тричі за партію взяла подачі Костюк і перевела матч у вирішальний сет.

Там ключовим став третій гейм. Саме тоді Бултер ззовні легко виграла очко на подачі українки та завоювала стратегічну перевагу. Костюк повернутися до гри вже не змогла. Більше того, дозволила британці оформити ще один брейк і без зайвих проблем здобути перемогу.

Отже, українка не зуміла виграти другий титул у дорослій кар'єрі. Торік вона тріумфувала в Остіні. Тим часом Бултер завоювала другий трофей після перемоги в Ноттінгемі в 2023 році.

До слова, раніше Світоліна піднялася на три позиції в рейтингу WTA.

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Теніс Марта Костюк
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