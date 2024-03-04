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Костюк проиграла британке финал турнира в Сан-Диего

Сан-Диего, Понедельник 04 марта 2024 06:10
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Костюк проиграла британке финал турнира в Сан-Диего Фото: Марта Костюк не смогла завоевать титул (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк уступила британской теннисистке Кэти Бултер в решающем противостоянии за океаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Cymbiotika San Diego Open, финал, женщины

Костюк – Бултер – 1:2 (7:5, 2:6, 2:6)

Начали соперницы на равных и успели обменяться брейками к середине стартовой партии. В шестом же гейме Костюк еще раз взяла подачу британки и впоследствии повела 5:2. Бултер, однако, не сдалась и сумела выровнять положение. Дело шло к тай-брейку, но украинская теннисистка все-таки дожала оппонентку раньше.

Во втором сете Костюк не смогла развить успех. Уже после пятого гейма она "горела" 1:4. Украинка сумела ответить одним брейком, но не больше. Британская же теннисистка трижды за партию взяла подачи Костюк и перевела матч в решающий сет.

Там ключевым стал третий гейм. Именно тогда Бултер внешне легко выиграла очко на подаче украинки и завоевала стратегическое преимущество. Костюк вернуться в игру уже не смогла. Более того, позволила британке оформить еще один брейк и без лишних проблем одержать победу.

Таким образом, украинка не сумела выиграть второй титул во взрослой карьере. В прошлом году она триумфовала в Остине. Тем временем Бултер завоевала второй трофей после победы в Ноттингеме в 2023 году.

К слову, ранее Свитолина поднялась на три позиции в рейтинге WTA.

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Теннис Марта Костюк
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