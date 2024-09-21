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Костюк програла безпрапорній росіянці чвертьфінал Сеула

Фото: Марта Костюк зачохлила ракетку в корейській столиці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк зазнала поразки від росіянки Діани Шнайдер у 1/4 фіналу Korea Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Hana Bank Korea Open, 1/4 фіналу

Шнайдер – Костюк – 2:0 (7:6, 6:3)

 

У стартовому сеті першою хід зробила українка. Костюк із брейком повела в середині партії (3:1). Утім, російська тенісистка швидко відповіла двома взятими подачами. Перша ракетка України невдовзі зуміла оформити брейк і перевела сет у тай-брейк.

Там класно розпочала Костюк. Вона швидко створила гандикап (4:1), але примудрилася його розгубити. Розпочалася гра нервів – українська тенісистка не реалізувала чотири сетболи, а от Шнайдер щойно вирвалася вперед, то відразу ж скористалася нагодою повести за партіями.

У другому сеті гра українки геть розладналася. У стартових шести геймах нейтральна росіянка оформила три брейки. Костюк натомість зуміла відповісти лише одним. Проте, вона не здалася і принаймні уникла розгромної поразки, відігравши три матчболи.

У наступному колі Шнайдер зустрінеться з такою ж безпрапорною тенісисткою Дар'єю Касаткіною. Тим часом другу фіналістку визначать росіянка Вероніка Кудерметова та бразильська тенісистка Беатріс Хаддад Майя. Тріумфаторка змагань в Сеулі заробить 142 тисячі доларів призових.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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ТенісМарта Костюк