Костюк програла безпрапорній росіянці чвертьфінал Сеула

Українська тенісистка Марта Костюк зазнала поразки від росіянки Діани Шнайдер у 1/4 фіналу Korea Open.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Hana Bank Korea Open, 1/4 фіналу
Шнайдер – Костюк – 2:0 (7:6, 6:3)
У стартовому сеті першою хід зробила українка. Костюк із брейком повела в середині партії (3:1). Утім, російська тенісистка швидко відповіла двома взятими подачами. Перша ракетка України невдовзі зуміла оформити брейк і перевела сет у тай-брейк.
Там класно розпочала Костюк. Вона швидко створила гандикап (4:1), але примудрилася його розгубити. Розпочалася гра нервів – українська тенісистка не реалізувала чотири сетболи, а от Шнайдер щойно вирвалася вперед, то відразу ж скористалася нагодою повести за партіями.
У другому сеті гра українки геть розладналася. У стартових шести геймах нейтральна росіянка оформила три брейки. Костюк натомість зуміла відповісти лише одним. Проте, вона не здалася і принаймні уникла розгромної поразки, відігравши три матчболи.
У наступному колі Шнайдер зустрінеться з такою ж безпрапорною тенісисткою Дар'єю Касаткіною. Тим часом другу фіналістку визначать росіянка Вероніка Кудерметова та бразильська тенісистка Беатріс Хаддад Майя. Тріумфаторка змагань в Сеулі заробить 142 тисячі доларів призових.
До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.