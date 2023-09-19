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Костюк пробилася в другий раунд турніру в Мексиці

Фото: Марта Костюк зустрінеться з Єленою Остапенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк пройшла перше коло змагань у мексиканській Гвадалахарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Guadalajara Open AKRON, 1-й раунд, жінки

Костюк – Фанг – 2:1 (6:3, 2:6, 6:0)

 

Українка в дебюті зустрічі проти канадки Фанг обмінялася брейками. Ключовим же в першому сеті став восьмий гейм. Затяжний розіграш Костюк із четвертої спроби зуміла закінчити набраним на подачі опонентки очком. Далі ж вона відразу закрила партію на власній.

Утім, Фанг зуміла взяти реванш у другому сеті. Канадська тенісистка взялася до справи зі середини партії. Два брейки – в шостому та восьмому геймах – дозволили зрівняти рахунок усього за 44 хвилини та перевести матч у вирішальний сет.

Щоправда, там боротьби не вийшло. Костюк підійшла до партії з повною рішучістю і просто зім'яла суперницю. Українська тенісистка не дала канадці набрати бодай один пункт. За 31 хвилину молода киянка вирішила долю протистояння, повісивши Фанг "бублик".

У наступному колі Костюк зустрінеться з латвійкою Єленою Остапенко. Поєдинок відбудеться у ніч проти 20 вересня. Переможець протистояння зустрінеться зі сильнішою у парі Калініна – Кенін.

До слова, раніше Ястремська і Калініна здолали перший раунд турніру в Гвадалахарі.

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Марта КостюкТеннис