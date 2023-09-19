Костюк пробилась во второй раунд турнира в Мексике

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Guadalajara Open AKRON, 1-й раунд, женщины

Костюк – Фанг – 2:1 (6:3, 2:6, 6:0)

Украинка в дебюте встречи против канадки Фанг обменялась брейками. Ключевым же в первом сете стал восьмой гейм. Затяжной розыгрыш Костюк с четвертой попытки сумела закончить набранным на подаче оппонентки очком. Дальше она сразу закрыла партию на собственной.

Впрочем, Фанг смогла взять реванш во втором сете. Канадская теннисистка принялась за дело с середины партии. Два брейка – в шестом и восьмом геймах – позволили сравнять счет всего за 44 минуты и перевести матч в решающий сет.

Правда, там борьбы не вышло. Костюк подошла к партии с полной решимостью и просто смяла соперницу. Украинская теннисистка не дала канадке набрать хотя бы один пункт. За 31 минуту молодая киевлянка решила судьбу противостояния, повесив Фанг "баранку".

В следующем круге Костюк встретится с латышкой Еленой Остапенко. Поединок состоится в ночь на 20 сентября. Победитель противостояния встретится с сильнейшей в паре Калинина – Кенин.