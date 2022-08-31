Костюк пробилася в другий раунд US Open, Цуренко та Вінус Вільямс зачохлили ракетки
Українські тенісистки Леся Цуренко та Марта Костюк по-різному провели перше коло Відкритого чемпіонату США на кортах Нью-Йорка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
US Open, жінки, 1-й раунд
Бадоса – Цуренко – 2:1 (3:6, 7:6, 6:3)
Ван Ейтванк – Вінус Вільямс – 2:0 (6:1, 7:6)
Шеріф – Костюк – 0:2 (6:7, 4:6)
Цуренко впевнено розпочала проти 4-ї сіяної Бадоси. Іспанка не зчулася, як відпустила українку в першому сеті (0:2, 1:3). І хоч згодом зуміла вирівняти становище, та впевнена подача представниці України та два брейки дали результат (6:3).
У другій партії в грі українки побільшало помилок (23 невимушені). Не "відставала" від неї і Бадоса. Суперниці оформили по три брейки та довели справу до додаткового гейму. Там сильнішою виявилася іспанка, що надало їй імпульс до зламу опору Цуренко і у вирішальному сеті (6:3).
Натомість бельгійка з топ-50 рейтингу WTA Ван Ейтванк у першій партії фактично не помітила спротиву наддосвідченої Вінус Вільямс. Американка зуміла взяти перший гейм, коли вже безнадійно "горіла" 0:4. Зрештою, цей успіх виявився локальним (1:6).
Зате в другому сеті стало веселіше. Вільямс-старша стартувала з брейку та після неабияких баталій повела зі запасом у партії (3:1). Однак, Ван Ейтванк зуміла повернутися до гри, а на тай-брейку дотиснула 42-річну опонентку (7:5), витративши на сет понад 70 хвилин.
Нарешті Костюк здолала єгиптянку Шеріф за 1,5 години. У першому сеті суперниці намагалися не форсувати подій – зосередилися на власних подачах і лише одного разу обмінялися брейками в середині партії. Зате на тай-брейку українка розгромила опонентку (7:2).
Другий сет за сценарієм нагадав перший. Костюк і Шеріф знову брали гейми на своїх подачах, а посеред партії обмінялися брейками. Та ключовий злам стався у дев'ятому геймі. Українка взяла подачу суперниці, а потім відіграла два брейк-пойнти на своїй і реалізувала з першої спроби очко на матч.
У наступному колі Марта Костюк зустрінеться з Вікторією Азаренкою. Матч із 26-ю сіяною білорускою запланований на 1 вересня.
До слова, напередодні Калініна пробилася в наступне коло Відкритого чемпіонату США.
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