Костюк пробилася в другий раунд US Open, Цуренко та Вінус Вільямс зачохлили ракетки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

US Open, жінки, 1-й раунд

Бадоса – Цуренко – 2:1 (3:6, 7:6, 6:3)

Ван Ейтванк – Вінус Вільямс – 2:0 (6:1, 7:6)

Шеріф – Костюк – 0:2 (6:7, 4:6)

Цуренко впевнено розпочала проти 4-ї сіяної Бадоси. Іспанка не зчулася, як відпустила українку в першому сеті (0:2, 1:3). І хоч згодом зуміла вирівняти становище, та впевнена подача представниці України та два брейки дали результат (6:3).

У другій партії в грі українки побільшало помилок (23 невимушені). Не "відставала" від неї і Бадоса. Суперниці оформили по три брейки та довели справу до додаткового гейму. Там сильнішою виявилася іспанка, що надало їй імпульс до зламу опору Цуренко і у вирішальному сеті (6:3).

Натомість бельгійка з топ-50 рейтингу WTA Ван Ейтванк у першій партії фактично не помітила спротиву наддосвідченої Вінус Вільямс. Американка зуміла взяти перший гейм, коли вже безнадійно "горіла" 0:4. Зрештою, цей успіх виявився локальним (1:6).

Зате в другому сеті стало веселіше. Вільямс-старша стартувала з брейку та після неабияких баталій повела зі запасом у партії (3:1). Однак, Ван Ейтванк зуміла повернутися до гри, а на тай-брейку дотиснула 42-річну опонентку (7:5), витративши на сет понад 70 хвилин.

Нарешті Костюк здолала єгиптянку Шеріф за 1,5 години. У першому сеті суперниці намагалися не форсувати подій – зосередилися на власних подачах і лише одного разу обмінялися брейками в середині партії. Зате на тай-брейку українка розгромила опонентку (7:2).

Другий сет за сценарієм нагадав перший. Костюк і Шеріф знову брали гейми на своїх подачах, а посеред партії обмінялися брейками. Та ключовий злам стався у дев'ятому геймі. Українка взяла подачу суперниці, а потім відіграла два брейк-пойнти на своїй і реалізувала з першої спроби очко на матч.

У наступному колі Марта Костюк зустрінеться з Вікторією Азаренкою. Матч із 26-ю сіяною білорускою запланований на 1 вересня.