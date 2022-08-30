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Калинина победила американку Перу на старте US Open-2022

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Нью-Йорк, Вторник 30 августа 2022 21:40
Калинина победила американку Перу на старте US Open-2022 Фото: Ангелина Калинина продолжит борьбу на US Open (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

С победы в двух сетах над Бернардой Перой начала свой путь на Открытом чемпионате США этого года первая ракетка Украины Ангелина Калинина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, женщины, 1-й раунд

Пера – Калинина – 0:2 (4:6, 4:6)

25-летняя украинка начала матч на равных с хозяйкой соревнований. Соперницы сфокусировались на себе – прежде всего, брали гейма на собственных подачах. В конце концов, эта тенденция прервалась только в 10-м гейме. Калинина неожиданно легко оформила брейк и с первой попытки реализовала сет-пойнт.

В свою очередь вторая партия получилась значительно более ожесточенной. Начали оппонентки по сценарию первого сета. Однако при счете 2:1 в свою пользу украинская теннисистка неожиданно "под ноль" взяла подачу соперницы.

Пера мириться с таким развитием событий не стала и в следующем же гейме оформила обратный брейк. А еще через несколько минут украинка и американка повторила тот же трюк. Временное затишье позволило теннисисткам взять еще по гейму на собственной подаче.

Тем временем решающим снова стал десятый гейм. Калинина всерьез взялась за Перу, не позволила ей легко взять свою подачу и после затяжного розыгрыша закрыла гейм, сет и матч с третьей попытки.

В следующем круге первая ракетка Украины встретится с 21-й сеянной на турнире Петрой Квитовой. Чешская теннисистка в первом раунде выбила россиянку Эрику Андрееву. Матч Калинина – Квитова состоится 1 сентября.

К слову, украинка Снигур выбила румынку Халеп в стартовом раунде Открытого чемпионата США.

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