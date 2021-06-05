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Костюк пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос благодаря легкой победе над россиянкой

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Парижи, Суббота 05 июня 2021 16:48
Костюк пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос благодаря легкой победе над россиянкой Фото: Марта Костюк (twitter.com/JJlovesTennis)
Автор: Роман Тверденко

Украинка Марта Костюк вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос. В третьем раунде она легко обыграла представительницу России Варвару Грачеву.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

В целом матч выдался довольно простым для Марты, хотя некоторые геймы затягивались из-за большого количества розыгрышей. Но за всю игру 18-летняя украинка отадала три гейма, а в целом уложилась в 62 минуты - 6:1, 6:2.

В 1/8 финала Костюк сыграет с победительнцей пары Анна Контевейт - Ига Свьонтек (прошлогодняя победительнца Ролан Гаррос).

За выход в 1/8 финала Марта заработала 189 тысяч евро (за все стадии турнира) и 240 рейтинговых очков. Уже сейчас Костюк в режиме онлайн находится на 64-й строчке в рейтинге WTA, что является ее лучшей позицией в карьере.

Напомним, ранее в субботу Ролан Гаррос покинула Элина Свитолина. Она в двух сетах проиграла Барборе Крейчиковой.

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