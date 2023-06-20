Костюк поступилася росіянці на старті турнірі в Бірмінгемі: обійшлося без рукостискання

Поразкою у трьох сетах від російської тенісистки Анастасії Потапової для українки Марти Костюк завершився виступ на трав'яних змаганнях Rothesay Classic Birmingham.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Rothesay Classic Birmingham, 1-й раунд

Костюк – Потапова – 1:2 (7:6, 5:7, 4:6)

Конкуренція на корті зав'язалася з перших розіграшів. У першому ж геймі українка з третьої спроби реалізувала брейк-пойнт і отримала стратегічну перевагу. Як наслідок, упродовж левової частини сету Костюк постійно була попереду російської тенісистки.

Утім, у десятому геймі Потапова скористалася провалом суперниці та оформила свій брейк. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там росіянка з топ-25 рейтингу WTA мала два сет-пойнти, але дотиснути Костюк вона не змогла. Натомість українська тенісистка відразу ж закрила партію.

У другому ж сеті принципові опонентки зосередилися на власних подачах. Такий підхід залишався актуальним упродовж десяти геймів. Лише за рахунку 5:5 Потапова перехопила ініціативу та здобула очко на подачі Костюк. А потім оперативно закінчила партію на власній.

Узяту в попередніх двох сетах тенденцію суперниці взяли на озброєння і в третьому. Українка трималася поруч із Потаповою до середини сету. Проте, в сьомому геймі дозволила росіянці взяти пункт на своїй подачі. Костюк билася до останнього, відіграла три матч-пойнти в десятому геймі, але таки програла.

Утім, поступилася вітчизняна тенісистка гідно. У поєдинку, що тривав 2,5 години, вона нічим не поступалася 21-й ракетці світу. А після матчу дотрималася принципів і не потиснула руку росіянці.