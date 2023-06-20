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Костюк уступила россиянке на старте турнире в Бирмингеме: обошлось без рукопожатия

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Бирмингем, Вторник 20 июня 2023 22:47
Костюк уступила россиянке на старте турнире в Бирмингеме: обошлось без рукопожатия Фото: Марта Костюк не справилась с российским барьером (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поражением в трех сетах от российской теннисистки Анастасии Потаповой завершилось для украинки Марты Костюк выступление на травяных соревнованиях Rothesay Classic Birmingham.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Rothesay Classic Birmingham, 1-й раунд

Костюк – Потапова – 1:2 (7:6, 5:7, 4:6)

Конкуренция на корте завязалась с первых розыгрышей. В первом же гейме украинка с третьей попытки реализовала брейк-пойнт и получила стратегическое преимущество. Как следствие, в течение львиной части сета Костюк постоянно была впереди российской теннисистки.

Впрочем, в десятом гейме Потапова воспользовалась провалом соперницы и оформила свой брейк. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там у россиянки из топ-25 рейтинга WTA было два сет-пойнта, но дожать Костюк она не смогла. Украинская теннисистка сразу же закрыла партию.

Во втором же сете принципиальные оппоненты сосредоточились на своих подачах. Такой подход оставался актуальным в течение десяти геймов. Только при счете 5:5 Потапова перехватила инициативу и завоевала очко на подаче Костюк. А затем оперативно завершила партию на собственной.

Взятую в предыдущих двух сетах тенденцию соперницы взяли на вооружение и в третьем. Украинка держалась рядом с Потаповой до середины сета. Тем не менее, в седьмом гейме позволила россиянке взять пункт на своей подаче. Костюк сражалась до последнего, отыграла три матч-пойнта в десятом гейме, но проиграла.

Впрочем, уступила отечественная теннисистка с достоинством. В поединке, продолжавшемся 2,5 часа, она ничем не уступала 21-й ракетке мира. А после матча следовала принципам и не пожала руку россиянке.

К слову, ранее Винус Уильямс повторила возрастное достижение в женском туре.

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