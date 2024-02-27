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Костюк переможно стартувала в Сан-Дієго, Цуренко зачохлила ракетку

Фото: Марта Костюк вийшла в 1/8 фіналу змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Леся Цуренко та Марта Костюк по-різному розпочали турнір Cymbiotika San Diego Open у Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Cymbiotika San Diego Open, 1-й раунд, жінки

Цуренко – Бултер – 0:2 (3:6, 1:6)

Лі – Костюк – 1:2 (4:6, 6:4, 2:6)

 

Досвідченіша Цуренко не впоралася з британкою Кеті Бултер. Суперниця швидше ввійшла в гру та повела 3:1 із брейком. Утім, українка спромоглася на камбек до середини партії. Та то був останній локальний успіх Цуренко. Британська тенісистка взяла три гейми поспіль і закрила сет.

У другій партії 34-річна українка стартувала з брейку, а далі "посипалася". Бултер тричі взяла подачі Цуренко та впевнено відіграла на своїх. Як наслідок, справу було зроблено за 29 хвилин, а вітчизняна тенісистка так більше й не набрала жодного пункту.

Натомість Костюк у трьох сетах розібралася з американкою Енн Лі. Остання стартувала з трьох виграних геймів поспіль, але потім українка спромоглася на приголомшливий камбек. Костюк виграла п'ять пунктів поспіль, а після невеликого перепочинку закрила сет подачею "під нуль".

Друга партія розпочалася з подвійного обміну брейками. Та далі на корті краще виглядала Лі, яка, хоч і в непростій боротьбі, зуміла дотиснути українську тенісистку. Довелося грати третій сет. Тут Костюк була надмотивованою. Вона дозволила американці виграти лише два гейми та холоднокровно закрила сет і матч за 37 хвилин.

До слова, раніше Світоліна піднялася на три позиції в рейтингу WTA.

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ТенісМарта Костюк