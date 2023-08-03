Костюк перемогою над тенісисткою з топ-10 вийшла в чвертьфінал Washington Open

Українська тенісистка Марта Костюк сенсаційно продовжила турнірний шлях на змаганнях у столиці Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Mubadala Citi DC Open, 1/8 фіналу
Костюк – Гарсія – 2:0 (6:2, 6:3)
Спокійний старт зустрічі перервала українка. У третьому геймі Костюк блискавично оформила брейк і здобула стратегічну перевагу. Далі вона знову сконцентрувалася на власних подачах, а в сьомому геймі повторила трюк із набраним на подачі Гарсії пунктом.
Зрештою, Костюк зуміла закрити перший сет проти шостої ракетки світу всього за 27 хвилин. Та ще й завершила партію українська тенісистка власною переможною подачею "під нуль". Імпульс перейшов і в наступні розіграші.
Молода киянка знову взя подачу суперниці в третьому геймі. Та далі Гарсія нав'язала неабияку конкуренцію та далеко українку не відпускала. Злам настав у восьмому геймі, коли рахунок був 4:3 на користь Костюк. Спершу вона "під нуль" взяла власну подачу, а потім організувала такий же подвиг на чужій.
Упевнена перемога над другою сіяною на турнірі француженкою вивела українку в 1/4 фіналу. Там Костюк зустрінеться з нейтральною росіянкою Самсоновою. Матч запланований на п'ятницю, 4 серпня.
До слова, напередодні Світоліна пробилася у чвертьфінал Washington Open із розгромом Касаткіної.
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