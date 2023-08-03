Костюк победой над теннисисткой из топ-10 вышла в четвертьфинал Washington Open

Mubadala Citi DC Open, 1/8 финала

Костюк – Гарсия – 2:0 (6:2, 6:3)

Спокойный старт встречи прервала украинка. В третьем гейме Костюк молниеносно оформила брейк и получила стратегическое преимущество. Затем она снова сконцентрировалась на собственных подачах, а в седьмом гейме повторила трюк с набранным на подаче Гарсии пунктом.

В конце концов Костюк сумела закрыть первый сет против шестой ракетки мира всего за 27 минут. Да еще и завершила партию украинская теннисистка собственной победной подачей "под ноль". Импульс перешел и в последующие розыгрыши.

Молодая киевлянка снова взяла подачу соперницы в третьем гейме. Но дальше Гарсия навязала большую конкуренцию и далеко украинку не отпускала. Слом наступил в восьмом гейме, когда счет был 4:3 в пользу Костюк. Сначала она "под ноль" взяла собственную подачу, а затем организовала такой же подвиг на чужой.

Уверенная победа над второй сеянной на турнире француженкой вывела украинку в 1/4 финала. Там Костюк встретится с нейтральной россиянкой Самсоновой. Матч запланирован на пятницу, 4 августа.