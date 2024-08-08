Костюк переграла Світоліну в дербі українок на Canadian Open

Перша ракетка України Марта Костюк перемогла колишню третю ракетку світу Еліну Світоліну в другому колі турніру в Торонто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
National Bank Open, 2-й раунд, жінки
Світоліна – Костюк – 1:2 (2:6, 6:2, 2:6)
У першому сеті активнішою була Костюк. Після обміну очками в дебюті вона виграла ще три гейми поспіль і створила солідний гандикап (4:1). Світоліна ліквідувати відставання вже не змогла та дозволила молодшій суперниці повести за партіями.
Проте, вона реабілітувалася в другому сеті. Цього разу Світоліна оформила два брейки – на початку та під завісу партії. Це вкупі з упевненою грою на власних подачах дозволило за 31 хвилину перевести матч у вирішальний сет.
Утім, у третій партії з конкуренцією не склалося. Костюк швидко пішла у відрив (4:1) і вже не відпустила свого. Світоліна спромоглася взяти лише два гейми та завершила виступи в Онтаріо.
У наступному раунді Костюк зустрінеться з переможницею протистояння Емми Наварро та Магди Лінетт. Американська тенісистка вийде на корт проти польки 8 серпня ввечері. Перша ракетка залишилася останньою представницею України в Торонто.
До слова, раніше Костюк і Світоліна втратили позиції в топ-100 рейтингу WTA.
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