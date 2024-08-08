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Костюк переграла Світоліну в дербі українок на Canadian Open

Фото: Марта Костюк пробилася в 1/8 фіналу змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Марта Костюк перемогла колишню третю ракетку світу Еліну Світоліну в другому колі турніру в Торонто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

National Bank Open, 2-й раунд, жінки

Світоліна – Костюк – 1:2 (2:6, 6:2, 2:6)

 

У першому сеті активнішою була Костюк. Після обміну очками в дебюті вона виграла ще три гейми поспіль і створила солідний гандикап (4:1). Світоліна ліквідувати відставання вже не змогла та дозволила молодшій суперниці повести за партіями.

Проте, вона реабілітувалася в другому сеті. Цього разу Світоліна оформила два брейки – на початку та під завісу партії. Це вкупі з упевненою грою на власних подачах дозволило за 31 хвилину перевести матч у вирішальний сет.

Утім, у третій партії з конкуренцією не склалося. Костюк швидко пішла у відрив (4:1) і вже не відпустила свого. Світоліна спромоглася взяти лише два гейми та завершила виступи в Онтаріо.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з переможницею протистояння Емми Наварро та Магди Лінетт. Американська тенісистка вийде на корт проти польки 8 серпня ввечері. Перша ракетка залишилася останньою представницею України в Торонто.

До слова, раніше Костюк і Світоліна втратили позиції в топ-100 рейтингу WTA.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта Костюк