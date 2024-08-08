Костюк обыграла Свитолину в дерби украинок на Canadian Open

Первая ракетка Украины Марта Костюк победила бывшую третью ракетку мира Элину Свитолину во втором круге турнира в Торонто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
National Bank Open, 2-й раунд, женщины
Свитолина – Костюк – 1:2 (2:6, 6:2, 2:6)
В первом сете активнее была Костюк. После обмена очками в дебюте она выиграла еще три гейма подряд и создала солидный гандикап (4:1). Свитолина ликвидировать отставание уже не смогла и позволила младшей сопернице повести по партиям.
Тем не менее, она реабилитировалась во втором сете. В этот раз Свитолина оформила два брейка – в начале и под занавес партии. Это вместе с уверенной игрой на собственных подачах позволило за 31 минуту перевести матч в решающий сет.
Впрочем, в третьей партии с конкуренцией не сложилось. Костюк быстро ушла в отрыв (4:1) и не отпустила своего. Свитолина смогла взять всего два гейма и завершила выступления в Онтарио.
В следующем раунде Костюк встретится с победительницей противостояния Эммы Наварро и Магды Линетт. Американская теннисистка выйдет на корт против полячки вечером 8 августа. Первая ракетка осталась последней представительницей Украины в Торонто.
К слову, ранее Костюк и Свитолина лишились позиции в топ-100 рейтинга WTA.
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