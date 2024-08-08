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Костюк обыграла Свитолину в дерби украинок на Canadian Open

Фото: Марта Костюк пробилась в 1/8 финала соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Марта Костюк победила бывшую третью ракетку мира Элину Свитолину во втором круге турнира в Торонто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

National Bank Open, 2-й раунд, женщины

Свитолина – Костюк – 1:2 (2:6, 6:2, 2:6)

 

В первом сете активнее была Костюк. После обмена очками в дебюте она выиграла еще три гейма подряд и создала солидный гандикап (4:1). Свитолина ликвидировать отставание уже не смогла и позволила младшей сопернице повести по партиям.

Тем не менее, она реабилитировалась во втором сете. В этот раз Свитолина оформила два брейка – в начале и под занавес партии. Это вместе с уверенной игрой на собственных подачах позволило за 31 минуту перевести матч в решающий сет.

Впрочем, в третьей партии с конкуренцией не сложилось. Костюк быстро ушла в отрыв (4:1) и не отпустила своего. Свитолина смогла взять всего два гейма и завершила выступления в Онтарио.

В следующем раунде Костюк встретится с победительницей противостояния Эммы Наварро и Магды Линетт. Американская теннисистка выйдет на корт против полячки вечером 8 августа. Первая ракетка осталась последней представительницей Украины в Торонто.

К слову, ранее Костюк и Свитолина лишились позиции в топ-100 рейтинга WTA.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта Костюк