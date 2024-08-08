Костюк обыграла Свитолину в дерби украинок на Canadian Open

National Bank Open, 2-й раунд, женщины

Свитолина – Костюк – 1:2 (2:6, 6:2, 2:6)

В первом сете активнее была Костюк. После обмена очками в дебюте она выиграла еще три гейма подряд и создала солидный гандикап (4:1). Свитолина ликвидировать отставание уже не смогла и позволила младшей сопернице повести по партиям.

Тем не менее, она реабилитировалась во втором сете. В этот раз Свитолина оформила два брейка – в начале и под занавес партии. Это вместе с уверенной игрой на собственных подачах позволило за 31 минуту перевести матч в решающий сет.

Впрочем, в третьей партии с конкуренцией не сложилось. Костюк быстро ушла в отрыв (4:1) и не отпустила своего. Свитолина смогла взять всего два гейма и завершила выступления в Онтарио.

В следующем раунде Костюк встретится с победительницей противостояния Эммы Наварро и Магды Линетт. Американская теннисистка выйдет на корт против полячки вечером 8 августа. Первая ракетка осталась последней представительницей Украины в Торонто.