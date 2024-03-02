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Костюк переграла нейтральну росіянку в чвертьфіналі Сан-Дієго

Фото: Марта Костюк виграла принциповий матч (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк у вольовому стилі переграла росіянку Анастасію Павлюченкову на шляху в півфінал San Diego Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Cymbiotika San Diego Open, 1/4 фіналу, жінки

Павлюченкова – Костюк – 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)

 

Перший сет розпочався з подвійного обміну брейками. Далі опонентки набрали по пункту на власних подачах, а потім Павлюченкова зуміла дотиснути українку. Вона ще двічі взяла подачі Костюк і завершила партію за 41 хвилину.

У дебюті другого сету вітчизняна тенісистка націлилася на камбек. Із брейком вона повела 3:1. Надалі ж Костюк було достатньо зосередитися на власних подачах. Із цим завданням молода українка відмінно впоралася і доволі швидко зрівняла рахунок за партіями.

У вирішальному сеті Павлюченкова та Костюк розпочали на рівних. Однак, остання в п'ятому геймі оформила брейк і здобула стратегічну перевагу. Добила ж росіянку вона другим набраним очком на чужій подачі – в дев'ятому геймі, що й став переможним.

За місце у фіналі Костюк позмагається з першою сіяною на турнірі американкою Джессікою Пегулою. Матч відбудеться у ніч проти неділі. Натомість в іншому півфіналі зіграють представниця США Емма Наварро та британка Кеті Бултер, яка в першому колі вибила українку Лесю Цуренко.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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ТенісМарта Костюк