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Костюк останньою з українок завершила виступи на Wuhan Open

Фото: Марта Костюк зачохлила ракетку в Піднебесній (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк програла американці Корі Гауфф у третьому колі змагань в китайському Ухані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Wuhan Open, 3-й раунд

Гауфф – Костюк – 2:0 (6:4, 6:1)

 

 

Стартували суперниці з обміну брейками. Далі ж переважно зосередилися на власних подачах. Вирішальним у першому сеті став п'ятий гейм, коли Гауфф удруге взяла подачу першої ракетки України. Цього вистачило для перемоги в партії.

Натомість другий сет пройшов за домінування американської тенісистки. Гауфф витратила на перемогу всього 25 хвилин, оформивши 3 брейки. Костюк змогла лише уникнути повного розгрому, набравши пункт у середині партії. Матчбол фаворитка реалізувала з першої спроби.

У наступному колі Гауфф зустрінеться з Магдою Лінетт. Досвідчена полька раніше пройшла українку Лесю Цуренко на відмові останньої, а в 1/8 фіналу несподівано розібралася з росіянкою Дар'єю Касаткіною (6:2, 6:3). У цій же частині сітки продовжують виступи Аріна Сабаленко з Білорусі та бразилійка Беатріс Хаддад Майя.

Марта Костюк у сезоні-2024

Провела 54 поєдинки в усіх турнірах, у яких здобула 34 перемоги. У червні стала першою ракеткою України, обійшовши найтитулованішу співвітчизницю в історії Еліну Світоліну.

На Australian Open і Олімпійських іграх дійшла до чвертьфіналів, а на Вімблдоні та US Open пробилася в 3-ті раунди змагань. У парному розряді "Ролан Гарроса" зуміла вийти в півфінал. Програла фінали в Сан-Дієго та Штутгарті.

У наступній версії класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA) підніметься на 16-те місце. Цей результат стане найвищим досягненням у кар'єрі 22-річної тенісистки.

До слова, раніше Стародубцева ввірвалася в топ-100 рейтингу WTA.

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ТенісМарта Костюк