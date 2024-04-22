UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Костюк оновила персональний рекорд, Світоліна втрималася в топ-20: свіжий рейтинг WTA

Фото: Марта Костюк наблизилася впритул до елітної компанії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Еліна Світоліна зберегла статус національної першої ракетки, а її співвітчизниця Марта Костюк злетіла вгору в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна Світоліна залишилася на 18-й сходинці в новій версії рейтингу. Натомість молодша на 8 років Костюк піднялася на шість позицій вгору та опинилася на 21-му місці.

Для перспективної української тенісистки такий підйом обернувся оновленням особистого досягнення. Так високо в класифікації WTA Костюк ще не піднімалася. Упродовж тижня вона пофеєрила в Штутгарті, де вибила трьох представниць топ-10.

До першої сотні рейтингу професіоналок потрапили ще три українки. Ангеліна Калініна та Леся Цуренко залишилася на попередніх рубежах, а ось Даяна Ястремська втратила одну позицію. Натомість в другій сотні Дарія Снігур піднялася на 7 позицій та опинилася на 125-й сходинці.

Першою ракеткою світу залишається полька Іга Свьонтек. За нею розташувалися Аріна Сабаленко з Білорусі та американка Корі Гауфф. Єдина зміна в чільній десятці за тиждень – обмін позиціями між Маркетою Вондроушовою з Чехії та китаянкою Ціньвень Чжен (7-8-ме місця).

 

До слова, напередодні Костюк поступилася Рибакіній у фіналі Stuttgart Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даяна ЯстремськаТенісМарта КостюкЕліна Світоліна