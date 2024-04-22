Костюк обновила персональный рекорд, Свитолина удержалась в топ-20: свежий рейтинг WTA

29-летняя Свитолина осталась на 18-й строчке в новой версии рейтинга. А младшая на 8 лет Костюк поднялась на шесть позиций вверх и оказалась на 21-м месте.

Для перспективной украинской теннисистки такой подъем обернулся обновлением личного достижения. Так высоко в классификации WTA Костюк еще не поднималась. В течение недели она пофеерила в Штутгарте, где выбила троих представительниц топ-10.

В первую сотню рейтинга профессионалок попали еще три украинки. Ангелина Калинина и Леся Цуренко остались на предыдущих рубежах, а вот Даяна Ястремская потеряла одну позицию. Во второй сотне Дарья Снигур поднялась на 7 позиций и оказалась на 125-й строчке.

Первой ракеткой мира остается полячка Ига Свентек. За ней расположились Арина Соболенко из Беларуси и американка Кори Гауфф. Единственное изменение в главной десятке за неделю – обмен позициями между Маркетой Вондроушовой из Чехии и китаянкой Циньвэнь Чжэн (7-8-е места).