Костюк оновила персональний рекорд у рейтингу професіоналок: ще чотири українки в топ-100

Нову вершину в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) підкорила українка Марта Костюк. Ще чотири її співвітчизниці втрималися в першій сотні класифікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Статус національної першої ракетки втримала Ангеліна Калініна. 26-річна тенісистка втратила одну позицію і посідає 26-те місце.
Зате на одну сходинку вгору піднялася Костюк. Киянка, якій наприкінці червня випоновиться 21, зійшла на 34-те місце. Актуальний рейтинг молодої тенісистки – найвищий у професіональній кар'єрі.
Досвідчена Леся Цуренко втратила одну позицію у класифікації WTA, але зберегла місце в топ-50. На 73-й сходинці залишилася колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна. Також у першій сотні зосталася Катерина Байндль (87-ме місце).
У першій трійці світового рейтингу змін не відбулося. Полька Іга Свьонтек – безумовний лідер класифікації. До чільної п'ятірки входять білоруска Аріна Сабаленко, Єлена Рибакіна з Казахстану, француженка Каролін Гарсія і Джессіка Пегула (США).
До слова, білоруска Сабаленко побідкалася через власне становище внаслідок війни РФ проти України.
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