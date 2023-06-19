Костюк обновила персональный рекорд в теннисном рейтинге: еще четыре украинки в топ-100

Статус национальной первой ракетки удержала Ангелина Калинина. 26-летняя теннисистка потеряла одну позицию и занимает 26-е место.

Зато на одну ступеньку вверх поднялась Костюк. Киевлянка, которой в конце июня исполнится 21, взошла на 34-е место. Актуальный рейтинг молодой теннисистки – самый высокий в профессиональной карьере.

Опытная Леся Цуренко лишилась одной позиции в классификации WTA, но сохранила место в топ-50. На 73-й строчке осталась бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина. Также в первой сотне осталась Екатерина Байндль (87-е место).

В первой тройке мирового рейтинга перемен не произошло. Полька Ига Свентек – безусловный лидер классификации. В пятерку входят белоруска Арина Соболенко, Елена Рыбакина из Казахстана, француженка Каролин Гарсия и Джессика Пегула (США).